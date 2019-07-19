İran ikinci İngiliz gemisine de el koydu! İngiltere'de acil toplantı

İran Devrim Muhafızları, İngiltere'nin petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu. İran'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı.

"ULUSLARARASI KURALLARA UYMADIĞI İÇİN ALIKOYDUK"

İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, “İngiltere’nin Stena İmpero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur” bilgisi paylaşıldı.

TANKERDE 23 MÜRETTEBATI VAR

İngiltere’ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi. Tankerde 23 mürettebat bulunuyor.

BAE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYORDU

Petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Fucire limanından Suudi Arabistan’ın El Celil limanı olduğu biliniyor.

İNGİLTERE'DE KONUYA İLİŞKİN ACİL TOPLANTI!

İngiltere Savunma Bakanlığı, tankerin durdurulmasına ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez'deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA'yı topladı.

İngiltere Başbakanlığı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İNGİLİZ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI: TANKERLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ

İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

İNGİLTERE DE BİR SÜRE ÖNCE İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yaptırım kararlarının ardından, Suriye'ye petrol taşıyan bir İran petrol tankerine Cebelitarık'ta İngiliz savaş gemilerince el koyulmuştu.

İran yönetimi, İngiltere'ye misilleme tehdidinde bulunarak tankerini serbest bırakma çağrısı yapmıştı. İngiltere ise, bu tehdide aldırış etmeyerek, bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndermişti.