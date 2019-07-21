İran kritik bir açıklamada bulundu: Casuslarınızı yakaladık İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkede "Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların" gözaltına alındığını duyurdu ve kimliklerinin yarın açıklanacağını söyledi.

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Başkent Tahran'da kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik." dedi. Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetti. Etiketler : casus, Ajan



