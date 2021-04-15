İran-Rusya arasında aşı anlaşması, İran 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Ortadoğu'da korona virüs salgınından vaka ve can kaybı sayıları bakımından en kötü etkilenen ülkelerden İran, uzun süredir Rusya ile sürdürdüğü Sputnik V Covid-19 aşısı görüşmelerini sonuçlandırdı. İran'ın resmi haber ajansı, İran ile Rusya arasında bugün 60 milyon doz aşının temini konusunda resmi anlaşma yapıldığını duyururken, Sputnik V aşısının resmi sosyal medya hesapları da bu haberi alıntılayarak yayınladı.

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jelali de anlaşmanın yapıldığını duyurarak, "Rusya ile 30 milyon kişiyi aşılamaya yetecek bir aşı anlaşması yapıldı" dedi. Anlaşmanın detayları hakkında henüz kamuoyuna bilgi verilmezken, Sputnik V aşısının sevkiyatına ne zaman başlanacağı ve anlaşmanın maliyeti konusunda detayların da daha sonra kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı