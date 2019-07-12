İran tankerindeki 4 mürettebat Cebelitarık polisi tarafından tutukladı

İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık polisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, gemi kaptanı ve birinci zabıtın dün tutuklanmalarının ardından bugün de mürettebattan iki kişinin daha tutuklandığı ve toplam sayının 4'e çıktığı belirtildi.

TUTUKLANANLAR HİNT VATANDAŞI

Tutuklananların hepsinin Hint vatandaşı oldukları açıklanırken, savunmaları için kendilerine avukat tahsis edildiği kaydedildi.

"Grace 1" adlı petrol tankerindeki personelin çoğunluğunun Hint olmasına rağmen Pakistanlı ve Ukraynalıların da olduğu açıklanmıştı. Mürettebatın tamamını sorgulayan Cebelitarık'taki Yüksek Mahkemesi hakimi, tutuklama sürelerinin 14 güne çıkarılmaları için geçen hafta karar almıştı.

İRAN TANKERİNİ ALIKOYMUŞTU

Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini iki kez Dışişleri Bakanlığına çağıran İran yönetimi, "Grace 1"in bir an önce bırakılmasını istiyor.