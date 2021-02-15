İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından, 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadığını belirtti.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında PKK'nın terör eyleminin 'dost ve kardeş' ülke olan Türkiye'ye yönelik yapıldığını belirtti.

Said Hatibzade: "Terör saldırısında Türk vatandaşı sivillerin öldürülmesini kınıyoruz. Bölgemizin bundan fazla şiddete tahammülü yok. Daha fazla şiddete ve menfur terörizme şahit olmamayı umuyoruz." sözlerini kaydetti.

Hatibzade, bölge ülkelerinin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.