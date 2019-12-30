İran'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi!

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde meydana gelen depreme ilişkin Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden açıklama yapıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin Taht kasabası olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.19'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.