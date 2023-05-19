İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı

İran'da Masha Amini'nin hayatını kaybetmesini ardından çıkan ve haftalarca süren gösterilerde ''devlete karşı savaş açmak'' ve ''silahla kasten adam öldürmek'' suçlamalarından idam cezasına çarptırılan Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani, Said Yakubi Kurdsefli isimli göstericilerin cezalarının infaz edildiği açıklandı.

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İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı

İran'ın İsfahan kentinde Masha Amini gösterilerinde 3 güvenlik görevlisini kasten öldürmekten yargılanan 3 kişi idam edildi.

İran'da Masha Amini'nin hayatını kaybetmesini ardından çıkan ve haftalarca süren gösterilerde ''devlete karşı savaş açmak'' ve ''silahla kasten adam öldürmek'' suçlamalarından idam cezasına çarptırılan Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani, Said Yakubi Kurdsefli isimli göstericilerin cezalarının infaz edildiği açıklandı. İran basınında, idam edilen kişilerin ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edildi.

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13 Eylül'de Tahran'da göz altına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Masha Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmış, iddialara göre Masha Amini baş örtüsü kuralına uymadığı için polis tarafından şiddet görmüştü. Masha Amini'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında çok sayıda gösteri düzenlenmiş, çıkan çatışmalarda 3 güvenlik görevlisi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının failleri Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani ve Said Yakubi Kurdsefli idama mahkum edilmişti.

Ülkede yaklaşık 4 ay süren ve 10'dan fazla kişinin idam cezasına çarptırıldığı gösterilerde, şu ana kadar 7 kişi idam edildi.

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