Korkutan deprem! İran, beşik gibi sallandı

Son dakika haberi... Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesinde yerel saatle 19.34'te bir deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada depremin yerin 21 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

4,9 şiddetindeki depreme ilişkin yapılan açıklamada can ya da mal kaybı olup olmadığı bilgisine ise henüz yer verilmedi.