İran’da minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İran'ın Huzistan eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu olay yerinde 16 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.

Rukiye Karapunar
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İran’da minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yer alan Gavmishabad-Şuşter yolunda sezonluk işçileri taşıyan bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda kişinin hayatı kaybettiği bildirildi.

İran’da minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

16 ÖLÜ, 8 YARALI

Acil durum ekipleri ile 11 ambulans olay yerine sevk edildi. Eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İran’da minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

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