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  3. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne müzakere şartı

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne müzakere şartı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere istemesi durumunda yaptırımları durdurması ve İran rejimini kabul etmesi gerektiğini belirtti.

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne müzakere şartı

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Ruhani bu toplantının ardından, ABD ile müzakerelere ilişkin konuştu..
 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı kast ederek İran'a baskı uygulayan  bir kişiyle müzakere masasına oturmanın teslimiyetten başka bir şey olmadığını ifade etti ve "ABD müzakere istiyorsa ve bu konuda dürüst ise müzakere ortamını  uygun hale getirmelidir. Bunun için tüm yaptırımları durdurması ve İran halkının  oylarıyla meydana gelmiş nizamı kabul etmesi gerekir." şeklinde konuştu.
Nükleer anlaşmanın ruhu ve temelinin İran'ın dünya ile ticari ve  ekonomik ilişkilerine dayandığını belirten Ruhani, ABD'nin ve Tahran yönetimine  karşı olan müttefiklerin buna zarar verdiğini savundu.
 
Uluslararası Atom Enerji Ajansının (UAEA) nükleer anlaşma ile ilgili  denetimleri yaptığını ve kurumun da İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl  olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Ruhani, Tahran yönetiminin  taahhütlerini kısmen askıya almasının da anlaşmanın ruhuna zarar veren taraflara  bir tepki olduğunu belirtti.

Ruhani, AB ülkeleri ve nükleer anlaşmanın taraflarına verilen 60  günlük sürenin dolmasının ardından yeni adımları atacaklarını kaydetti.

Kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik  faaliyetlerde bulunan Mali Eylem Görev Gücüne (FATF) üyelik için hazırlanan yasa  tasarına da değinen Ruhani, gelecekte dünya ile bankacılık alanında sorun  yaşamaları durumunda halkın hükümeti başarısızlıkla suçlamamasını istedi.
 
Ruhani, FATF ile ilgili tasarıyı zamanında hazırlayıp Meclise  sunduklarını, Meclisin de hükümetle iş birliği yaparak bunu geçirdiğini dile  getirerek hükümet ile Meclisin bu konuda görevini yaptığını, halkın diğer  kurumlardan ve birimlerden de bu konuda çaba göstermelerini beklediğini aktardı.
 
Ruhani, "Bizim için milli çıkarlar önemlidir, sloganlar değil. Tarihin  gelecekte bizimle ilgili hükmünü doğru verebilmesi için milli menfaatleri ve  halkın yaşamını güvenceye almalıyız." dedi.

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