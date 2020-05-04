İran'dan koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Sağlık Bakan Yardımcıs Herirçi, havaların ısınması ile koronavirüsün yok olmayacağını söyledi.

Herirçi, “Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde koronavirüs vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir” dedi.

"ERKEN TEŞHİS ETMESEYDİK BİNLERCE KİŞİ VİRÜSE YAKALANACAKTI"

Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında koronavirüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile koronavirüs arasında bir bağın olmadığını ifade etti. Herirçi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, “Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı” dedi.