İran'dan kripto para atağı! Kripto para ile 10 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi!

İran, kripto para ile 10 milyon dolarlık ilk ithalat işleminin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Alireza Peymanpak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin kripto para ile ticareti yaygınlaştırmak istediğini ifade etti.

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Peymanpak, “Bu hafta, kripto para birimi kullanılarak 10 milyon dolar değerindeki ilk resmi ithalat siparişi kaydı başarıyla tamamlandı. Eylül ayı sonuna kadar hedef ülkelerle dış ticarette kripto para birimleri ve akıllı sözleşmeler yaygın olarak kullanılacak" diye konuştu.

İran'dan kripto para atağı! Kripto para ile 10 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi!

MERKEZ BANKASI İLE ANLAŞMA YAPTILAR

Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peymanpak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İran'dan kripto para atağı! Kripto para ile 10 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi!

TEK TARAFLI BANKACILIK YAPTIRIMLARI AŞILMAK İSTENİYOR

Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor.

İran'dan kripto para atağı! Kripto para ile 10 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi!

İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.

İran'dan kripto para atağı! Kripto para ile 10 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi!

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