İran'ın İsfahan eyaletindeki kimya fabrikasında patlama!
İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama oldu. Olayda 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgiye göre; ülkenin İsfahan eyaleti Şahinşehr ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama oldu.
Kimya patlamasında meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.