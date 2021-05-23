İran'ın İsfahan eyaletindeki kimya fabrikasında patlama!

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgiye göre; ülkenin İsfahan eyaleti Şahinşehr ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama oldu.

Kimya patlamasında meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.