Son dakika | Binali Yıldırım: İddialar kesinlikle iftiradırSon dakika | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacakİran'ın İsfahan eyaletindeki kimya fabrikasında patlama!Avrupa Yüzme Şampiyonası 2021 canlı izle | TRT Spor canlı yayını23 Mayıs 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir? Kaç yaşında?Beril Böcekler kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Beşiktaş ICRYPEX 66 - 96 Anadolu Efes | MAÇ SONUCUSon dakika | ABD'de ev partisine saldırı! Ölü ve yaralılar varSon dakika | Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İran'ın İsfahan eyaletindeki kimya fabrikasında patlama!

İran'ın İsfahan eyaletindeki kimya fabrikasında patlama!

İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama oldu. Olayda 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın İsfahan eyaletindeki kimya fabrikasında patlama!

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgiye göre; ülkenin  İsfahan eyaleti Şahinşehr ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama oldu.

Kimya patlamasında meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT