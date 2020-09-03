İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup çatıştı: 3 ölü

İran'ın Irak sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında henüz bir bilgiye ulaşılmadı.

Mehr Haber Ajansına konuşan, Batı Azerbaycan Sınır Komutanı Yahya Hüseyinhani, "Serdeşt sınır güvenlik güçleriyle sınırdan sızmaya çalışan terörist grup arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü." dedi.

Hüseyinhani, öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

İran'ın Türkiye sınırındaki Maku kentinde, 24 Ağustos'ta, güvenlik güçleriyle sınırdan sızmaya çalışan silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldürülmüştü.

Ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.