İranlı milletvekilleri, Batı'nın Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını talep etti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İngiltere üretimi yeni tip Koronavirüs aşılarının ithalatını yasakladığını duyurmasının ardından 200 milletvekili de hükümete bu ülkelere ait aşıları resmen yasaklaması çağrısı yaptı.

İran Meclisi Haber Ajansına göre, 286 sandalyeli İran Meclisinin bugünkü oturumunda okunan ve 200 milletvekilinin imzasını taşıyan metinde, yerli aşı çalışmalarından övgüyle söz edildi.

Batılı aşı şirketlerinin ürettiği aşıların bilimsel güvenirlikten yoksun olduğu ve ölüm dahil birçok olumsuz yan etki barındırdığı savunulan metinde, "İran Meclisi, hükümete vatandaşların sağlığının tehlikeye girmemesi için ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait şirketler tarafından üretilen her türlü aşı ithalatının yasaklanması çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Metinde, Kovid-19 ile mücadelede İran'ın genç bilim adamlarının önemli rol oynadığı vurgulanarak, yerli aşı üretiminin desteklendiği kaydedildi. İran lideri Hamaney, 8 Ocak Cuma günü devlet televizyonundan halka hitap ettiği konuşmasında, ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini, bu ülkelere ait aşıların ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

İRAN'IN YERLİ AŞISI

İran, Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği "COVIRAN Bereket" adlı yerli aşısını ilk defa 29 Aralık'ta insan üzerinde denemişti.

İran Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, bugünkü açıklamasında ülkesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söylemişti.