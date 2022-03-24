İlişki yaşadıklarını inkar eden daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla aşk yaşadıklarını duyuran İrem Derici ve Cem Belevi ilişkisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Belki isimli şarkısıyla müzik dünyasını da sallayan çift beklenmedik şekilde sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu durum çiftin ayrıldığı iddialarını beraberinde getirdi. Peki İrem Derici - Cem Belevi ayrıldı mı? İrem Derici - Cem Beleci neden ayrıldı?

İREM DERİCİ - CEM BELEVİ AYRILDI MI? İREM DERİCİ - CEM BELECİ NEDEN AYRILDI?

Şarkıcılar İrem Derici ve Cem Belevi, birlikte Amsterdam'a giderek aşklarını ilerletirken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Derici ve Belevi, Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrıca İrem Derici sevgilisiyle olan pozlarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Bu durum çiftin ayrıldığı olarak yorumlandı.

Öte yandan Cem Belevi, İrem Derici için " Onun her şeyini seviyorum" demişti.

Ayrıca çiftin Amsterdam'a gittiklerinde aşk dolu paylaşımlar yapması sonrası takipleşmeyi bırakmaları şaşkınlık yarattı. İrem Derici'nin paylaştığı son fotoğrafta Cem Belevi'yi cinsel organından etiketlemesinin ayrılığa yol açtığı öne sürülüyor.

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