İrem Derici: Flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil

Şarkıcı İrem Derici 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının ilk konuğu olarak muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aşk hayatıyla sık sık gündem olan Derici yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, İrem Derici’ye aşk hayatı üzerinden yönelttiği ‘Flörtöz biri misiniz?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Mutfak eşyası olsaydım fritöz olurdum sırf telaffuzu kulağa flörtöz kelimesini çağırıştırıyor diye… Ben flörtten besleniyorum, hoşuma gidiyor heyecan… flörtöz insanlar tatlıdır.”

"FLÖRT SADECE KARŞI CİNSLE YAŞANACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Yaşadığı aşklarda çevrenin kendisine ne diyeceğine pek de aldırmadığını söyleyen Derici, “insanlara iltifat etmeyi severim, yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat etmeyi severim o yüzden flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil” şeklinde konuştu.

Hayranıyla ilişki yaşama konusuna soğuk olmadığını söyleyen Derici, “Her ilişki biriciktir ve tabii ki bir hayranımla ilişki yaşayabilirim” ifadelerini kullandı.