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  3. İrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktı

İrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktı

Pop şarkıcı İrem Derici koronavirüs salgınına yakalandı. Belirtiler üzerine test yapan Derici, test sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

İrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs sanat camiasına da bulaştı. Şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİ

Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Covid 19  testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

İrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktı

MENAJERİMİ ARA BU HAFTA YOK!

‘Menajerimi Ara’ dizisinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu corona virüsüne yakalandığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.


Dizinin setinde yaşanan corona vakaları sonrası Ay Yapım’dan yapılan açıklamada, “Corona önlemleri kapsamında, setlerimizde rutin olarak haftalık yapılan testler sonucunda, pozitif vakalara rastlanmıştır. Karantina tedbirleri nedeniyle ‘Menajerimi Ara’ bu pazar akşamı tekrar bölümü ile ekranlarınızda olacaktır” denildi.

İrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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