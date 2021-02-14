İrem Derici'den gülümseten 'Sevgililer Günü' paylaşımı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müzik sektöründe çalışanlar da sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu dönemde yeni şarkı çıkarmak doğru mu değil mi tartışılır fakat cesur davranan şarkıcıların emeğinin karşılığını bulabilmeleri oldukça zor.

Bu süreçte şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşen İrem Derici dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bir süre önce konuk olduğu bir programda erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını söyleyen İrem Derici, "Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu. Ama ağzımın payını aldım. 2 yıldır hayatıma kimseyi almıyorum." ifadelerini kullanmış ve "Birini koluma takıp 'Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz' demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri... Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum." demişti. Derici, bu konudaki sözlerini "Ben de Travis Scott ile takılıp dünya çapında ünlü olmak isterim. Fakat onlar yılansa ben kobrayım." diyerek noktalamıştı.

Pandemi nedeniyle bu aralar kimseyle ilişki yaşamadığını ifade eden İrem Derici bugün Instagram hesabında gülümseten bir video paylaştı.

Fonda arabesk bir şarkı çalarken mutsuz bir ifade takınarak cips yiyen İrem Derici, paylaşımına "Happy Valentine's Day" (Mutlu Sevgililer Günü) notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı sevenlerini gülümsetti.

İREM DERİCİ KİMDİR?

Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici birçok hit şarkıya imza atmıştır. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin gündemini meşgul eden ünlü isim sivri diliyle de bilinir.

İrem Derici'nin detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İrem Derici Kimdir, Kaç yaşında? Nereli?