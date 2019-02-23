İrem Derici kanguru eti mi yedi? Kanguru eti yenir mi? Tadı nasıl? Helal mi?

İrem Derici Avustralya konseri sonrasında magazincilere yakalandı. Kilo aldığı görülen İrem Derici'nin yaptıpı açıklama herkesi şoke etti Derici, "Kanguru eti yedim, sekiz kilo aldım." açıklamasında bulundu.

Sabah erken saatlerde yürüyüş yapan şarkıcı, Bebek'te bulunan Grandpa'da dinlendi.

İREM DERİCİ KANGURU ETİ YEDİ

Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere poz veren İrem Derici, "Sekiz kilo aldım. Avusturalya'da kanguru yedim. Şimdi de sabah yürüyüşü yapıyorum kiloları vermek için" diye, esprili konuştu.

KANGURU ETİ YENİR Mİ? KANGURU ETİ HELAL Mİ?

Hakkında ayet ve hadislerde hükmü bulunmayan hayvanlar İslam âlimlerince, pis ve iğrenç olup olmadıklarına, leş ve pislik yiyip yememelerine göre ele alınmış (İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, VIII, 195; Mâverdî, el-Hâvî, XV, 137) ve buradan hareketle, yaratılışında vahşet ve bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen, pislik ve leş yemeyen hayvanların etlerinin dini ölçüler içinde helal olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Karâfî, Zahîra, IV). Buna göre otla beslenen ve temiz şeyler yiyen, ceylan, geyik, antilop gibi av hayvanları sınıfına giren kanguru etinin yenmesi helaldir. Kaynak: Kanguru eti helal midir? Diyanet İşleri Başkanlığı

İREM DERİCİ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici’nin hayatı merak konusu oldu. Bir süre önce bir anda hızla zayıflamanın ardından Anoreksiya hastası olan İrem Derici şimdilerde sağlığına kavuştu. Göğüslerine silikon taktıran İrem Derici, sosyal medya hesabından sık sık dekolteli fotoğraflar paylaşıyor. Peki İrem Derici kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar…

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici (d. 21 Mart 1987; İstanbul), Türk şarkıcı. 2010'ların başından itibaren "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla Türkiye'de tanınır hâle geldi.

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı. 2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı.

Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı.[5] Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı.[8] Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü.