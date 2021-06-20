İrem Derici'den yine çok konuşulacak paylaşım! Sıcak havalara karşı önerisi olay oldu!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İrem Derici 7.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Çılgın halleri ve sürekli ilginç konular bulması nedeniyle çok sevile Derici, büyük bir merakla hayranları tarafından takip ediliyor.

"DONLA ÇIKIN"

Magazin gündeminde yaptığı çıkışlarla yerini alan şarkıcı İrem Derici bu kez sıcaklara karşı takipçilerine öneride bulunmasıyla gündeme geldi.

Yine sansasyonel bir çıkışla gündeme gelen Derici, shop yaptığı fotoğrafını paylaşarak "Çok sıcak, donla çıkın" tavsiyesinde bulunması takipçilerinin şaşırmasına neden oldu.

Öte yandan İrem Derici daha önce de annesinin kendisini odasında bastığını belirterek sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

TATİL FOTOĞRAFLARIYLA NEFES KESTİ

Yazın tadını çıkaran 34 yaşındaki şarkıcı, tatilden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.