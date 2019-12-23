İrem Derici'nin evlilik açıklaması "Ben artık kefen giyerim"

Söyledikleri ile gündemden düşmeyen İrem Derici yakın bir arkadaşının evlilik programına destek olurken AVM'de görüntülendi. Evlilik sorularına verdiği cevap ise şaşırttı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Amerika'da yaşayan yakın bir arkadaşının Türkiye'ye geldiğini ve onunla buluşacağını söyledi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden başarılı şarkıcı, özel hayatıyla ilgili en özel temenniye verdiği karşılıkla şaşırttı.

"BEN BU SAATTEN SONRA ANCAK KEFEN GİYERİM"

Derici, "Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasında, illa sen de gel deyince onu kıramadım." dedi. Muhabirler "Darısı başınıza inşallah İrem Hanım" diye seslenince Derici, "Aman, yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim."