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İrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" notuyla mayolu pozlar paylaştı

Baş Belası dizisinin setinden dolayı tatil yapamayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, dizinin final vermesiyle birlikte tatile çıktı. Teknede verdiği mayolu bir pozunu da sosyal medyasında paylaştı.

İrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" notuyla mayolu pozlar paylaştı

İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in başrolü paylaştığı Baş Belası dizisi, 13. bölümüyle final yaptı. Çekimleri tamamlayan güzel oyuncu da yaz bitmeden tatile gitti.

"YAZ BENİM İÇİN ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Arkadaşlarıyla tatile çıkan İrem Helvacıoğlu, otel yerine kiraladıkları teknede tatil yapmayı seçti. Oyuncu, 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına teknede çektirdiği mayolu fotoğrafını yükledi. Helvacıoğlu'nun "Yaz benim için şimdi başlıyor" notuyla paylaştığı pozu 235 binden fazla beğeni aldı.

3 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ

3 yıldır Eser Alp ile birlikteliği olan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında ilişkisinin bittiğini açıklamıştı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu "Kalbim boş, ilişkim bitti" demişti.

İrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" notuyla mayolu pozlar paylaştı

İşte İrem Helvacıoğlu'nun tatil paylaşımları.

İrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" notuyla mayolu pozlar paylaştıİrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" notuyla mayolu pozlar paylaştıİrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" notuyla mayolu pozlar paylaştı

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