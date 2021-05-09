İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e gönderme: Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki!

Geçtiğimiz günlerde sevilen dizinin iki başrolü olan İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yaşadığı sorun sonrası birlikte çekindikleri fotoğrafları silerek, birbirlerini takipten çıkmasıyla çok konuşulmuştu. Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından konuşan Helvacıoğlu, "Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki?" ifadelerini kullandı.

MUHTEŞEM BİR KADROYDU

Posta gazetesinden Bekir Saçar'a konuşan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, 'Seni Çok Bekledim', erken final yaptı. Ne söylemek istersin? Şeklinde yöneltilen soruya, "Burada reytingin düşük olmasına değil, neden düşüşe geçtiğine bakmak lazım. Muhteşem bir kadroydu, herkes işinde en iyisi olmaya çalıştı. "İşte budur" deyip karar verdiğim senaryo, olduğu gibi gitmedi. Bu da izleyiciye yansıdı. Bunu oyuncu olarak fark edip tepki gösterseniz de oynamak zorundasınız." yanıtını verdi.

BU YAPILAN BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK

Öte yandan dizinin bitmesiyle Özcan Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bırakarak fotoğraflarını silen ünlü oyuncuya olayın aslı sorulunca işin aslının yanlış bilindiğini belirterek Helvacıoğlu, "Takipçilerimden "Özcan Deniz seni takipten çıkardı ve birlikte tüm fotoğraflarınızı sildi. Siz niye onu hala takip ediyorsunuz ve fotoğraflarını silmiyorsunuz?" diye mesajlar gelince bu olayı öğrendim.

Dizi zamanında aramızda bireysel hiçbir sorun yaşanmadı ama dizinin bir gerginliği vardı. Dizi bittikten sonra bir daha hiç görüşmedik. Bu yapılan çok büyük bir saygısızlık. Fanlarım beni haberdar edince ben de takibi bıraktım ve tüm fotoğraflarımızı sildim. Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki?