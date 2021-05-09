2021 Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098105412021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1070302682021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2035901752021 Ostim Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2091100412021 Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1089116569 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097302732021 Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1007304679 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610336
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e gönderme: Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki!

İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e gönderme: Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki!

Star TV ekranlarına veda eden Seni Çok Bekledim adlı dizinin başrolleri İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz arasındaki gerginlik ile gündeme gelmişti. Final yapan dizinin ardından sessizliğini bozan Helvacıoğlu, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e gönderme: Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki!

Geçtiğimiz günlerde sevilen dizinin iki başrolü olan İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yaşadığı sorun sonrası birlikte çekindikleri fotoğrafları silerek, birbirlerini takipten çıkmasıyla çok konuşulmuştu. Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından konuşan Helvacıoğlu, "Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki?" ifadelerini kullandı.

MUHTEŞEM BİR KADROYDU

Posta gazetesinden Bekir Saçar'a konuşan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu,  'Seni Çok Bekledim', erken final yaptı. Ne söylemek istersin? Şeklinde yöneltilen soruya, "Burada reytingin düşük olmasına değil, neden düşüşe geçtiğine bakmak lazım. Muhteşem bir kadroydu, herkes işinde en iyisi olmaya çalıştı. "İşte budur" deyip karar verdiğim senaryo, olduğu gibi gitmedi. Bu da izleyiciye yansıdı. Bunu oyuncu olarak fark edip tepki gösterseniz de oynamak zorundasınız." yanıtını verdi.

İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e gönderme: Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki!

BU YAPILAN BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK

Öte yandan dizinin bitmesiyle Özcan Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bırakarak fotoğraflarını silen ünlü oyuncuya olayın aslı sorulunca işin aslının yanlış bilindiğini belirterek Helvacıoğlu, "Takipçilerimden "Özcan Deniz seni takipten çıkardı ve birlikte tüm fotoğraflarınızı sildi. Siz niye onu hala takip ediyorsunuz ve fotoğraflarını silmiyorsunuz?" diye mesajlar gelince bu olayı öğrendim.

Dizi zamanında aramızda bireysel hiçbir sorun yaşanmadı ama dizinin bir gerginliği vardı. Dizi bittikten sonra bir daha hiç görüşmedik. Bu yapılan çok büyük bir saygısızlık. Fanlarım beni haberdar edince ben de takibi bıraktım ve tüm fotoğraflarımızı sildim. Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT