İrem Sak kimdir ? Kaç yaşında? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni nesil kadın komedi oyuncuları arasında dikkat çeken bir yerde bulunan İrem Sak, 33 yaşına girmesiyle alakalı olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İlk defa bir doğum günü yazısı paylaştığını söyleyen Sak şunları yazdı:

“Sanırım ilk defa Doğum Günü Yazısı paylaşıyorum. Hah şahane, yeni yaşım yeniliklere daha ilk saatlerinde başladı. Hadi bakalım hayırlısı. Öncelikle size şunun müjdesini veriyim, çok daha iyi sürümle karşınızdayım. Geçen seneye dönüp bir baktığımda, mutluluklarım, başarılarım, kızgınlıklarım, kırgınlıklarım, şaşkınlıklarım, kayıplarım, kazanımlarım, öğrendiklerim, gösterdiklerim, gördüklerim, görmezden geldiklerim, kabullenmelerim, inkarlarım, kaçışlarım, kahkahalarım, göz yaşlarım, hayal kırıklıklarım, uykularım, uyanışlarım, deneyimlerim, ilklerim, çok şükür sonlarım, affedişlerim, henüz affedemediklerim, pişmanlıklarım, şimdi olsa yine yaparım dediklerim, özlemlerim… Hepsine kefilim. Neler olmuş neler bitmiş diye şöyle bi baktım telefondan fotoğraflara, güzel seneymiş.

Keşke size burda 2018'in en bomba olaylarını anlatsam, iki lafın belini kırsak ama, olmuyor! Geride bıraktığım yaşımla ilgili en çok hoşuma giden şeylerden biri, ailemle olan iletişimimin çok daha içime sinmesi olmuş. Sevgi alıp-vermede bi dünya markası değilim. Ama canım ailem, buradan bir kez daha sesleneyim size, iyi ki hayattasınız, iyi ki sağlıklısınız. İyi ki varsınız. Sizi tek tek çok seviyorum. Beni her halimle, olduğum gibi, iyi günümde kötü günümde koşulsuz sevin. Yoksa yüzümü göremezsiniz. Numaramı falan değiştiririm. Yaparım bunu. Çılgın Sedat'la hemşeri olduğumu unutmayın. Konu Çılgın Sedat'a bağlanmasaydı iyiydi… Gezegenimi seviyorum. Deneyimlediğim hayatı seviyorum. Mesleğime aşığım. Çok daha iyisi için gerçekten bütün gücümle çalışacağım bir yıl olsun 2019. Yeni yaşım için heyecanlıyım. 33… Hoş geldin. Ne içersin? Aç mısın? ( güzel foto yoktu, bir kızcağızın fotosuna yüzümü koydum, Allah affetsin)

İREM SAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

İrem Sak, 9 Şubat 1986, Sivas doğumlu, Türk oyuncudur.

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.

Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.