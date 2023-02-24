İrfan Ramic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrfan Ramic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrfan Ramic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrfan Ramic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrfan Ramic 5 Mart 2004 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Irfan Ramić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrfan Ramic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. İrfan Ramic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İrfan Ramic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İrfan Ramic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrfan Ramic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrfan Ramic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrfan Ramic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sarajevo U17

1 Ocak 2021 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

İrfan Ramic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrfan Ramic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

İrfan Ramic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Nisan 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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