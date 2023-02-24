İrfan Sahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrfan Sahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrfan Sahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrfan Sahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrfan Sahman 5 Ekim 1993 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Irfan Šahman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrfan Sahman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İrfan Sahman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İrfan Sahman'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrfan Sahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrfan Sahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrfan Sahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrfan Sahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2012 yılında Parma U19

31 Ağustos 2012 yılında Crotone

30 Haziran 2013 yılında Parma

30 Ocak 2014 yılında Padova

30 Haziran 2014 yılında Parma

28 Ocak 2015 yılında Jedinstvo

19 Temmuz 2015 yılında FK Iskra

12 Şubat 2016 yılında Jedinstvo

11 Şubat 2017 yılında FK Iskra

12 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

İrfan Sahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrfan Sahman şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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