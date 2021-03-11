İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda, ya da İrlanda Cumhuriyeti, kuzeybatı Avrupa'da bulunan ülke. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda adasının yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Dublin'dir, 4,9 milyonluk nüfusun yaklaşık %40'ı bu şehir ve banliyölerinde yaşar.

İrlanda'nın Başkenti?

“Dublin” şehri İrlanda'nın başkentidir.

İrlanda'nın Para Birimi Nedir?

“Euro”İrlanda'nın para birimidir.

İrlanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İrlanda'nın telefon alan kodu : + 353

İrlanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

İrlanda

İrlanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Dublin

İrlanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Republic of Ireland

İrlanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Dublin

İrlanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Baile Átha Cliath - Dublin

İrlanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Éire - Ireland

İrlanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İrlandaca

İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?