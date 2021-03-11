İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?
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İrlanda, ya da İrlanda Cumhuriyeti, kuzeybatı Avrupa'da bulunan ülke. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda adasının yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Dublin'dir, 4,9 milyonluk nüfusun yaklaşık %40'ı bu şehir ve banliyölerinde yaşar.
İrlanda'nın Başkenti?
“Dublin” şehri İrlanda'nın başkentidir.
İrlanda'nın Para Birimi Nedir?
“Euro”İrlanda'nın para birimidir.
İrlanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İrlanda'nın telefon alan kodu : + 353
İrlanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
İrlanda
İrlanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Dublin
İrlanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Republic of Ireland
İrlanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Dublin
İrlanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Baile Átha Cliath - Dublin
İrlanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Éire - Ireland
İrlanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İrlandaca