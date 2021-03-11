Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?Yargıtay onayladı: Darbe sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet!Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?Ankara Altındağ Nüfusu 2020 - 2021 | Altındağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Karabük Nüfusu 2020 - 2021 | Karabük Yüzölçümü nedir?Bilim Kurulu Üyesi Şimşek'ten korkutan açıklama: Üçüncü piki yaşamak üzereyizIsparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İrlanda'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İrlanda hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda, ya da İrlanda Cumhuriyeti, kuzeybatı Avrupa'da bulunan ülke. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda adasının yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Dublin'dir, 4,9 milyonluk nüfusun yaklaşık %40'ı bu şehir ve banliyölerinde yaşar.

İrlanda'nın Başkenti?

“Dublin” şehri İrlanda'nın başkentidir.

İrlanda'nın Para Birimi Nedir?

Euroİrlanda'nın para birimidir.

İrlanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İrlanda'nın telefon alan kodu : + 353

İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

İrlanda

İrlanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Dublin

İrlanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Republic of Ireland

İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Dublin

İrlanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Baile Átha Cliath - Dublin

İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Éire - Ireland

İrlanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İrlandaca

İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İrlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İrlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT