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İrlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İrlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İrlanda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden İrlanda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

İrlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İrlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İrlanda, ya da İrlanda Cumhuriyeti, kuzeybatı Avrupa'da bulunan ülke. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda adasının yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Dublin'dir, 4,9 milyonluk nüfusun yaklaşık %40'ı bu şehir ve banliyölerinde yaşar.

İrlanda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

İrlanda, 4921500 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 120. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00063 olduğu görülmektedir.

İrlanda'nın Müslüman Nüfus sayısı 22000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,5 olarak rakamlara yansımıştır.

İrlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İrlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İrlanda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  İrlanda'nın yüz ölçümü 70086 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İrlanda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1390  km²    Karasal Alan : 68883 km²

İrlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İrlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İrlanda'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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