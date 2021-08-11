Irmak Arıcı'dan skandal hareket! Trafikte yol verme kavgasında tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!

Son dönemin tanınan isimlerinden olan Irmak Arıcı herkesi şaşırtan bir harekette bulunarak trafikte kavga ettiği sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla şarkıcının bu beklenmedik hareketi saniye saniye kaydedildi.

Skandal hareketlere maruz kalan sürücünün şarkıcıdan şikayetçi olduğu öğrenilirken Irmak Arıcı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

SHOW HABER'in ulaştığı bilgilere göre, sürücünün "Korona salgını varken birine tükürmek suç" dediği ve bunun üzerine genç şarkıcının karşısındaki adamın kolunu sıktığı öğrenildi. O anlar saniye saniye kameralara kaydedilirken, umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

"BİR İNSAN BİR İNSANA BUNU YAPMAZ"

Genç şarkıcının beklenmedik hareketine maruz kalan sürücü ise, "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Defalarca yüzüme tükürdü. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" açıklamasında bulundu.

Yaptığı hareketle tepkilerin odağı olan Irmak Arıcı ise sessizliğini sürdürüyor.