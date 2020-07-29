Irmak Ünal'dan teknede bikinili poz!

Irmak Ünal tatil pozlarıyla yürekleri hoplatmaya devam ediyor. 2 çocuk annesi olan güzel oyuncu Irmak Ünal fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Sporu yaşam tarzı haline getiren Ünal'ın karın kasları da bir dönem olay yaratmıştı.

"SİHİRLİ YAZ"

Karın kasları ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Irmak Ünal bikinili pozuyla genç kızları kıskandırdı. Karantina döneminin ardından pek çok ünlü isim gibi tatile çıkan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

on olarak bir teknede çekilmiş bikinili bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Ünal, bu çekici karesini ‘Sihirli yaz’ notuyla paylaştı.

Irmak Ünal ile 2010 yılında iş adamı Emre Karabacak ile dünya evine girmişti. Çiftin Kayla ve Vadi adından iki çocuğu oldu. Evlilikleri 7 yıl süren çift 2017 yılında boşandı.