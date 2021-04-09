Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıSon dakika: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 9 Nisan 2021 Cuma Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Haklarını ödeyemeyiz! Sağlık çalışanlarının karlı yollarda ‘aşı’ mesaisiTorba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!İkamet değişkliği e-devletten yapılıyor mu? İkamegah değişikliği en kolay nasıl yapılır?Erzincan'da yardımsever boya ustası ihtiyaç sahiplerinin evlerini bedavaya boyuyorZehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonuMuğla'daki gizemli derenin sırrı çözülemediDEHB'na dikkat çekildi! Aileler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkında bilgilendirildiİkinci el araç alacaklara ekspertiz uyarısı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Irmak yatağından kaçak kum istifine 7 bin 200 lira ceza

Irmak yatağından kaçak kum istifine 7 bin 200 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde ırmak yatağından kaçak kum alan şahıslar tespit edildi. Jandarma ekiplerince suç üstü yakalanan sahışlara toplamda 7 bin 200 lira ceza uyguladı.

Irmak yatağından kaçak kum istifine 7 bin 200 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde ırmak yatağından kaçak kum alan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay, Aktekke Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli şahıs ırmak yatağından aldığı kaçak kumları traktörün römorkuna yüklendikten sonra ırmak kenarında başka bir yere istif ederken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

7 BİN 200 TL CEZA ALDI

Yapılan incelemede B.A.'nın ruhsatsız kaçak olarak 24,5 ton kum istif ettiği belirlendi. Tespit edilen kuma el koyan jandarma ekipleri şahsa 3213 sayılı Maden Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 7 bin 200 lira ceza uyguladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Irmak yatağından kaçak kum i

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT