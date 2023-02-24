İrman Dizdaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrman Dizdaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrman Dizdaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrman Dizdaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrman Dizdaric 8 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Irman Dizdarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrman Dizdaric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrman Dizdaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İrman Dizdaric'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İrman Dizdaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrman Dizdaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrman Dizdaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrman Dizdaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında J. Bihac

İrman Dizdaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrman Dizdaric şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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