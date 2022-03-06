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İrredantist ne demek, TDK'ya göre İrredantist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İrredantist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İrredantist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İrredantist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İrredantist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İrredantist ne demek, TDK'ya göre İrredantist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrredantist ne demek? İrredantist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irredantist kelimesi. Peki irredantist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irredantist nedir, irredantist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İRREDANTİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrredantist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İrredantist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre irredantist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurtarımcı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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