ATV Müge Anlı FULL izle bugün 22 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeDuygu Özaslan'ın eski sevgilisi dolar gibi değerlendi! Taylan Demirige'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! "Terk ettiğin çocuğa dön bir bak istedim!"Ardıç Kuşu ne demek, TDK'ya göre Ardıç Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?İBB'den ses çıkmayınca Tevfik Göksu duyurdu: Aziz İstanbullular; Faturalarınızdaki yüzde 7 oranında KDV indirimi hayırlı olsunSon dakika | Rusya - Ukrayna geriliminde Kremlin'den diplomasi çıkışı: Tanıma kararının tansiyonu düşüreceğine inanıyoruzAli Ece ve Serdar Ali Çelikler açıkladı! Kerem Aktürkoğlu sezon sonu yolcu!Toz Altı Kaynak Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİrsal ne demek, TDK'ya göre İrsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili mesaj!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İrsal ne demek, TDK'ya göre İrsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İrsal ne demek, TDK'ya göre İrsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İrsal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İrsal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İrsal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İrsal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İrsal ne demek, TDK'ya göre İrsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrsal ne demek? İrsal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irsal kelimesi. Peki irsal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irsal nedir, irsal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İRSAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrsal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İrsal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre irsal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gönderme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT