İrsal ne demek, TDK'ya göre İrsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrsal ne demek? İrsal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irsal kelimesi. Peki irsal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irsal nedir, irsal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İRSAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrsal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İrsal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre irsal kelimesi anlamı şu şekildedir:

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