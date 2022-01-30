İrtifak ne demek, TDK'ya göre İrtifak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrtifak ne demek? İrtifak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irtifak kelimesi. Peki irtifak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irtifak nedir, irtifak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İRTİFAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrtifak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İrtifak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre irtifak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanma



İRTİFAK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- irtifak hakkı, kat irtifakı

