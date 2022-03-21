İrtişa ne demek, TDK'ya göre İrtişa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrtişa ne demek? İrtişa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irtişa kelimesi. Peki irtişa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irtişa nedir, irtişa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İRTİŞA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrtişa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İrtişa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre irtişa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rüşvet alma, rüşvet yeme

