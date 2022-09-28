İş arayanlar ve iş verenler Pendik Sahil Meydan'da buluştu!

Pendik Belediyesi ekipleri ilçe genelinde iş arayan vatandaşların istihdam edilebilmesi için Sahil Meydan'da fuar açtı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
İş arayanlar ve iş verenler Pendik Sahil Meydan'da buluştu!

Pendik Belediyesi'nin "23. Pendik'te İş" kapsamında Sahil Meydanı'na fuar alanı açıldı. Açılan fuarda çeşitli firmaların insan kaynakları iş arayan vatandaşlar ile bir araya gelerek mülakat gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ POZİSYONLARA ELEMANLAR ARANDI

Sahil Meydanı'ndaki alanda iş arayanlar ile görüşmeler, iş başvurusu ve bilgilendirme yapıldı. Tek bir noktada birçok farklı sektörden firma ile görüşme fırsatı yakalayan vatandaşlar, iş pozisyonları hakkında bilgi alarak birebir görüşmelere katıldı. Vatandaşlar aynı zamanda açık iş pozisyonlarını da değerlendirdi. İş verenler ise açık iş pozisyonlarına yönelik uygun eleman aradı.

İş arayanlar ve iş verenler Pendik Sahil Meydan'da buluştu!İş arayanlar ve iş verenler Pendik Sahil Meydan'da buluştu!İş arayanlar ve iş verenler Pendik Sahil Meydan'da buluştu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Son Haberler
28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 28 Eylül 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 28 Eylül 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Tuzla Belediyesi Spor Haftası'na özel turnuva düzenledi!
Tuzla Belediyesi Spor Haftası'na özel turnuva düzenledi!
28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 28.09.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 28.09.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'yla ilgili konuşan Bakan Özer: "Amacımız öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli güncellemek"
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'yla ilgili konuşan Bakan Özer: "Amacımız öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli güncellemek"
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak
Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak
Uzman isimden 2023 yılı asgari ücreti için olay tahmin! "Sürpriz olmaz" dedi, zam oranını açıkladı
Uzman isimden 2023 yılı asgari ücreti için olay tahmin! "Sürpriz olmaz" dedi, zam oranını açıkladı
Günlük burç yorumları 28 Eylül 2022 Çarşamba| Akrep duygusal davranma, Koç biraz daha sabırlı olmayı dene...
Günlük burç yorumları 28 Eylül 2022 Çarşamba| Akrep duygusal davranma, Koç biraz daha sabırlı olmayı dene...
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...