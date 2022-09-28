İş arayanlar ve iş verenler Pendik Sahil Meydan'da buluştu!

Pendik Belediyesi'nin "23. Pendik'te İş" kapsamında Sahil Meydanı'na fuar alanı açıldı. Açılan fuarda çeşitli firmaların insan kaynakları iş arayan vatandaşlar ile bir araya gelerek mülakat gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ POZİSYONLARA ELEMANLAR ARANDI

Sahil Meydanı'ndaki alanda iş arayanlar ile görüşmeler, iş başvurusu ve bilgilendirme yapıldı. Tek bir noktada birçok farklı sektörden firma ile görüşme fırsatı yakalayan vatandaşlar, iş pozisyonları hakkında bilgi alarak birebir görüşmelere katıldı. Vatandaşlar aynı zamanda açık iş pozisyonlarını da değerlendirdi. İş verenler ise açık iş pozisyonlarına yönelik uygun eleman aradı.