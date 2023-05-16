İş Bankalı Olanlara İş Cep’ten 20 Bin TL’ye Varan Faizsiz Nakit Avans Avantajı

İşCep, İş Bankası müşterilerine özel olarak sunulan bir hizmettir. İşCep'in sağladığı avantajlardan biri de Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığıdır. Bu hizmet sayesinde İş Bankası müşterileri, ihtiyaç duydukları nakit parayı kolayca ve faizsiz bir şekilde temin edebilirler.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans, müşterilere ekonomik sıkıntılarını hafifletmek ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat sunar. İş Bankası müşterisi olan herkes, bu hizmetten faydalanabilir ve gerektiğinde 20.000 TL'ye kadar nakit avans alabilir.

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İşCep üzerinden yapılacak başvuru ve değerlendirme süreci oldukça hızlı ve kolaydır. Başvurunuz onaylandıktan sonra, belirlediğiniz taksitlerle nakit avansınızı geri ödemeye başlayabilirsiniz. Faizsiz olması, müşterilerin finansal yüklerini azaltırken ekonomik rahatlama sağlamasına yardımcı olur.

İşCep Faizsiz Nakit Avans Avantajlarından Nasıl Yararlanabilirsiniz?

İşCep'e giriş yaparak, İş Bankası müşterisi olarak Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığından yararlanabilir ve finansal özgürlüğünüzü sağlayabilirsiniz.

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İşCep'in Müşteri Olmak İstiyorum özelliğiyle siz de İş Bankası müşterisi olabilirsiniz. Bu sayede birçok avantaja sahip olabilirsiniz. İş Bankası kredi kartınızla 20.000 TL'ye kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunulmaktadır. Nakit ihtiyacınızı karşılamak için bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşCep müşterisi olarak diğer birçok ayrıcalıktan da faydalanabilirsiniz. İşlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz kullanıcı dostu bir mobil uygulama olan İşCep, güvenli ödeme sistemleri ve geniş ATM ağıyla size hızlı ve pratik bir deneyim sunar. İş Bankası müşterisi olarak finansal işlemlerinizdeki kolaylığı ve ayrıcalıkları yaşamak için hemen İşCep'e başvurabilirsiniz.

İşCep Faizsiz Nakit Avans Avantajları

Müşteri Olmak İstiyorum özelliğiyle İş Bankası müşterisi olmanız durumunda, bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Kampanya, 15.04.2023 - 31.05.2023 tarihleri arasında geçerlidir ve kredi kartı başvuruları onaylanan müşteriler için geçerlidir. Faizsiz Taksitli Nakit Avans, sadece 5 ay vade için geçerlidir ve kullanılacak tutar 300 TL ile 20.000 TL arasında olmalıdır.

Kampanya kapsamında tanımlanan tutar, maksimum 2 seferde ve belirtilen toplam tutarı geçmeyecek şekilde kullanılabilecektir. Fiziki kart teslimini beklemeden, Maximum Mobil üzerinden kredi kartı limitinin %50'sini aşmamak kaydıyla 5.000 TL'ye kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanılabilir.

Farklı vadelerde ve 20.000 TL üzeri tutarlarda faiz oranları uygulanır. Kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı İş Bankası'na aittir. Kampanya detayları, müşterinin kredi kartı başvurusunun onaylanmasını takiben 7 gün içinde belirlenecek ve müşteriler 1 yıl boyunca kampanyadan yararlanabilecektir. Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir. Kampanyaya İş Bankası Bireysel ve Ticari Kredi Kartları dahildir.