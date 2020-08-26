İş Bankası SEO haberciliği işine soyundu!

İnterneti dünyasını çöplüğe çeviren yüzlerce haber sitelerinin yanı sıra İş Bankası, kendisiyle hiç alakası olmayan içerikler web sitesine girerek yani SEO haberler yaparak internet sitesine trafik çekmeye çalışıyor.

Sektörde küçük, orta ve büyük ölçekte yer alan niş yani sektörel bazlı site içerik yöneticileri duruma forumlarda isyan etti. Kullanıcılar bu durumu kasabın berberlik yapmasına benzetti.

Öte yandan Google'da “kış sebzeleri" araması yapıldığında sıfırıncı sıra olarak bilinen Fatured Snipped da yer almasını görenler şaşkınlık yaşadı.

Peki İş Bankası'nın buna ihtiyacı var mıdır?

Evet, bu sorunu yanıtı açık. Kesinlikle ihtiyacı yok. İş Bankası Türkiye’nin önde gelen sayılı bankalarından. Bu tarz seo teknikleriyle öne gelmesi saçma ve gereksiz. Kış sebzeleri nelerdir? yazınca, ya da “yaz meyveleri” yazınca kendilerinin içeriklerini çıkması ne fayda sağlayacak? Bu yorumu size bırakıyoruz. Ayrıca kendilerine bir uzman tavsiye verelim, madem bu kadar trafik çekmeye meraklılar görünürlük kazanarak ücretsiz reklam yapmak istiyorlar kendilerine fikir verelim. "kredi nasıl çekilir?" en ucuz kredi hangi banka veriyor?" :) bu konularda söyleyelim iyi rekabet var. iyi Trafik var. bizden söylemesi.

Konuyla ilgili sözlük ve forumlarda yer alan bazı yorumlar ise şu şekilde:

" Yazıklar olsun ya harbiden. Hürriyet milliyet bitti bir de bankalar çıktı. Sektör iyice zorlu hale geldi. Sağolsun Google hak yemeye devam ediyor."

“Amaç belli yeni müşteri kazanmak.”

“Yok artık daha neler iyice sapıttı bunlar”

“Sivrisineklerden Korunma Önerileri”

“Hepsini anlarım da şu içerik ne alaka abi.. https://www.isbank.com.tr/blog/bisiklet-bakimi”

“yakında filmde koyarlarsa şaşırmam.”

"mide bulandırıcı"



“Adsense de iş yok, pop reklam alsınlar en azından sunucu masraflarını karşılar”

“Ne kadar gereksiz bir serzeniş der susarım. Aktüel bir blog yapmışlar kimene.”

“iletişim bölümünden yazdım 50 tl ye tanıtım alalım diye bakalım cevap bekliyorum. madem ihtiyaçları var 50 tl iyi para keke”

“siyocusu işi de bilmiyor her yere h2 basmış. öyle olmuyor bu işler kardeş”

“Böyle bir sayfa olduğunu ilk defa gördüm. Ekledikleri konulara bakınca da hayret etmemek elde değil. Herkes, her şeyi deniyor sanırım artık.”

“Beyler kıyamet alameti bunlar! Koskoca bankanın böyle ilginç girişimlere girmesi hayret verici. Yakında news üyeliği de alırlar”