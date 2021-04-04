İş Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

İş Geliştirme Uzmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş geliştirme uzmanı; yeni pazarlar tespit edilmesi ve bu pazarlara uygun yaklaşım stratejisi belirlenmesi adına çalışan personeldir. Firmalara göre yeni müşteri bulmak, müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm odaklı çalışarak ürün geliştirmek, iş geliştirme uzmanının temel görevleri olarak belirlenmiştir.

İş Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Geliştirme Uzmanı Maaşları

İş Geliştirme Uzmanı maaşı ortalama aylık 5.350 - TL’dir. En düşük maaşı 3.826 -TL, En yüksek ise 7.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur İş Geliştirme Uzmanı İş İlanları Taraması İçin Tıklayın

İş Geliştirme Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

İş Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?

İş Geliştirme Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, görev ve sorumlulukları yerine getirir.

İş Geliştirme Uzmanı Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

İş Geliştirme Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Geliştirme Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2423.12 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki İş Geliştirme Uzmanı maaşlarına ek sizlerde İş Geliştirme Uzmanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.