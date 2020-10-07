İş göremezlik ödeneği nedir? Ne kadar? İş göremezlik ödeneği şartları nelerdir?

İşçiler tarafından rapor parası olarak bilinen İş göremezlik ödeneği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak" dedi. Bu kapsamda İş göremezlik ödeneği nedir? Ne zaman ödenir? sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

İş göremezlik ödeneği, sigortalı kişinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği ise sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

> Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

> Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

- İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

- İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?

Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmaz. Bildirim süresi geçtikten sonra bildirimin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılır.

(Çalışılmadığına dair bildirim ekranına ulaşmak için tıklayınız. ( http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do )