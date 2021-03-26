İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve kuralların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan kişidir.

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) Maaşları

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) maaşı ortalama aylık 4.000 - TL’dir. En düşük maaşı 3.500 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Önlisans mezunu olmak bu meslek için yeterlidir.

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) Ne İş Yapar?

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,

b) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,

c) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,

d) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,

e) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,

f) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,

g) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek,

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,

i) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile uygun olarak hazırlamak,

j) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,

k) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,

l) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG Katip?e bildirmek,

m) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

n) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak,

o) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

p) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu:

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları içerisindedir.

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) mesleğinin meslek kodu 2263.04 olarak belirlenmiştir

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