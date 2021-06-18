İş kazası yine can aldı! İnşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Ankara'da yaşanan feci iş kazasında korku dolu anlar yaşandı. Bir inşaatta göçük meydana geldi. İşçiler arasında paniğe neden olan göçük sonrasında 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Polatlı'da bir inşaatta meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Ankara Polatlı'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ GÖCÜK ALTINDA KALDI

Göçük altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybederken, yaralanan 2 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı