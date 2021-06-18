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  3. İş kazası yine can aldı! İnşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

İş kazası yine can aldı! İnşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük yaşandı. Kaza sonrasında göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

İş kazası yine can aldı! İnşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Ankara'da yaşanan feci iş kazasında korku dolu anlar yaşandı. Bir inşaatta göçük meydana geldi. İşçiler arasında paniğe neden olan göçük sonrasında 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Polatlı'da bir inşaatta meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Ankara Polatlı'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 

İş kazası yine can aldı! İnşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

3 İŞÇİ GÖCÜK ALTINDA KALDI

Göçük altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybederken, yaralanan 2 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İş kazası yine can aldı! İnşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

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