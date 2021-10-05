İş vaadiyle genç kızın çıplak fotoğraflarını istedi! Kendisini "Göz kararıyla yardımcı olmak istedim" diyerek savundu!

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunu olan B.E. isimli genç kız, iş aramaya başlayarak bir arkadaşı aracılığıyla U.Ç. ile tanıştı.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİNİ BAHANE EDEREK ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI İSTEDİ

U.Ç. iş başvurusunda genç kadına yardımcı olmak amacıyla iç çamaşırlı video ve fotoğraflarının olması gerektiğini, bunlarla vücut kitle indeksini belirleyeceklerini ve kabin görevlisi olarak çalışmaya uygun olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi. Bunun üzerine B.E. bu talebi reddetti. Genç kadını defalarca arayarak çıplak fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.Ç. hakkında "cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videolarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini anlattı. Daha sonra kendisini defalarca kez aradığını ancak cevap vermediğini söyleyerek, "Şikayetçiyim, cezalandırılsın" dedi. Sanık U.Ç. savunmasında, "Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim" dedi.

"GÖZ KARARIMLA YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Mahkemenin, "Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?" sorusu üzerine Sanık, "İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" şeklinde kendini savundu. "Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?" sorusunu ise, "Ben eczacı kalfasıyım. Havayolu şirketinde çalışmıyorum" diye yanıtladı. Sanık U.Ç. son olarak, "Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum" diyerek beraatini istedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENEN SANIĞA 3 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Mahkeme verdiği kararda, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.'yi "cinsel taciz" suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.