İsa Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsa Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsa Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsa Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsa Musa 26 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Isa Abubakar Musa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsa Musa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsa Musa'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsa Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsa Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Midtjylland U19
İsa Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsa Musa şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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