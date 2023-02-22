İsaac Afolabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Afolabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Afolabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Afolabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Afolabi 6 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Lawal Afolabi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Afolabi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. İsaac Afolabi'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac Afolabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Afolabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Afolabi şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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