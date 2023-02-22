İsaac Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsaac Baird kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsaac Baird ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsaac Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsaac Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Baird adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Baird Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Baird 16 Mart 2004 tarihinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Baird Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Baird'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

İsaac Baird Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Baird isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İsaac Baird Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Baird futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Glenavon

İsaac Baird kimdir

İsaac Baird Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Baird şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsaac Baird nereli

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