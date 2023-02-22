İsaac George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac George 14 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac George Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsaac George, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsaac George'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac George Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Eylül 2022 yılında Akwa United
12 Ocak 2023 yılında Dakkada FC
İsaac George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac George şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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