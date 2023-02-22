İsaac Hele Hele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hele Hele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Hele Hele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Hele Hele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Hele Hele 1 Ekim 1992 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. Nijerya,Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Hele Hele Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. İsaac Hele Hele'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac Hele Hele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Hele Hele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Kano Pillars
1 Temmuz 2011 yılında Sunshine Stars
1 Nisan 2014 yılında Kano Pillars
1 Ocak 2016 yılında Kanemi Warriors
İsaac Hele Hele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Hele Hele şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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